Tre Valli Varesine 2025 tutti contro Pogacar L’Italia spera con Pellizzari e Scaroni

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l Trittico Lombardo si chiude con la 104ª edizione della Tre Valli Varesine. Dopo la Coppa Agostoni vinta domenica da Adam Yates, e la Coppa Bernocchi, con il successo odierno del francese Dorian Godon, il palcoscenico del ciclismo mondiale resta in Italia e sempre  in Lombardia con un’altra corsa di grande tradizione, che come sempre rappresenta l’ideale antipasto del Giro di Lombardia, in programma sabato. Il grandissimo favorito non può che essere Tadej Pogacar. Lo sloveno arriva Varese con l’obiettivo di affinare la condizione in vista proprio del Lombarida, ultimo grande appuntamento di una stagione che lo ha visto dominare in lungo e in largo. 🔗 Leggi su Oasport.it

tre valli varesine 2025 tutti contro pogacar l8217italia spera con pellizzari e scaroni

© Oasport.it - Tre Valli Varesine 2025, tutti contro Pogacar. L’Italia spera con Pellizzari e Scaroni

In questa notizia si parla di: valli - varesine

Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record

tre valli varesine 2025Tre Valli Varesine 2025, martedì 7 ottobre: percorso, orari e strade chiuse - Ad aprire la giornata con partenza dal Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà la 5° edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race ... Scrive ilgiorno.it

tre valli varesine 2025Dove vedere in tv le Tre Valli Varesine 2025: orari, programma, streaming - Dopo la Coppa Agostoni, andata in scena ieri e terminata con l'assolo di Adam Yates, il Trittico Lombardo proporrà martedì 7 ottobre l'appuntamento con le ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Valli Varesine 2025