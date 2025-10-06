Tre Valli Varesine 2025 tutti contro Pogacar L’Italia spera con Pellizzari e Scaroni

I l Trittico Lombardo si chiude con la 104ª edizione della Tre Valli Varesine. Dopo la Coppa Agostoni vinta domenica da Adam Yates, e la Coppa Bernocchi, con il successo odierno del francese Dorian Godon, il palcoscenico del ciclismo mondiale resta in Italia e sempre in Lombardia con un’altra corsa di grande tradizione, che come sempre rappresenta l’ideale antipasto del Giro di Lombardia, in programma sabato. Il grandissimo favorito non può che essere Tadej Pogacar. Lo sloveno arriva Varese con l’obiettivo di affinare la condizione in vista proprio del Lombarida, ultimo grande appuntamento di una stagione che lo ha visto dominare in lungo e in largo. 🔗 Leggi su Oasport.it

