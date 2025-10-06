Tre Valli Varesine 2025 tutti contro Pogacar L’Italia spera con Pellizzari e Scaroni
I l Trittico Lombardo si chiude con la 104ª edizione della Tre Valli Varesine. Dopo la Coppa Agostoni vinta domenica da Adam Yates, e la Coppa Bernocchi, con il successo odierno del francese Dorian Godon, il palcoscenico del ciclismo mondiale resta in Italia e sempre in Lombardia con un’altra corsa di grande tradizione, che come sempre rappresenta l’ideale antipasto del Giro di Lombardia, in programma sabato. Il grandissimo favorito non può che essere Tadej Pogacar. Lo sloveno arriva Varese con l’obiettivo di affinare la condizione in vista proprio del Lombarida, ultimo grande appuntamento di una stagione che lo ha visto dominare in lungo e in largo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valli - varesine
Verso la Tre Valli Varesine, Oldani: “La sicurezza è la nostra priorità”
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record
This week, catch the thrilling autumn cycling classics, including Coppa Bernocchi and Il Lombardia, live on Rai and Eurosport. Don't miss out on important matches like Tre Valli Varesine and Paris-Tours. For detailed schedules, click here: - X Vai su X
Weekend da applausi per il Team Borello! Fabrizio Amerighi trionfa sabato a Bovolone (VE) con una super vittoria! Luca Bracciaroli oggi è 2º di categoria alla Granfondo Valli Varesine (VA), con una grande prova di forza e grinta! Orgogliosi dei Vai su Facebook
Tre Valli Varesine 2025, martedì 7 ottobre: percorso, orari e strade chiuse - Ad aprire la giornata con partenza dal Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà la 5° edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race ... Scrive ilgiorno.it
Dove vedere in tv le Tre Valli Varesine 2025: orari, programma, streaming - Dopo la Coppa Agostoni, andata in scena ieri e terminata con l'assolo di Adam Yates, il Trittico Lombardo proporrà martedì 7 ottobre l'appuntamento con le ... Riporta oasport.it