Tre Valli Varesine 2025 martedì 7 ottobre | percorso orari e strade chiuse

I ciclisti attraverseranno la Valcuvia, la Valganna e la Valceresio. Ad aprire la giornata con partenza dal Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà la 5° edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre Valli Varesine 2025, martedì 7 ottobre: percorso, orari e strade chiuse

Races (=2.1/1.1) on 6/10 - 12/10: (1/2) 6/10 | Coppa Bernocchi | 1. Pro 7/10 | Tre Valli Varesine | 1. Pro 7/10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 9/10 | Gran Piemonte | 1. Pro 9/10-12/10 Tour of Taihu Lake | 2. Pro

Varese, Al via oggi gli eventi legati alla Tre Valli Grande partecipazione di pubblico e sportivi questa mattina alla partenza della Granfondo Tre Valli Varesine. A sventolare la bandiera dello start il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Alla gara hanno pa

