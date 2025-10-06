Tre Valli Varesine 2025 martedì 7 ottobre | percorso orari e strade chiuse

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ciclisti attraverseranno la Valcuvia, la Valganna e la Valceresio. Ad aprire la giornata con partenza dal Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà la 5° edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

