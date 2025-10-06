Tre Valli Varesine 2025 | il percorso ai raggi X 200 km in un tracciato rinnovato per i corridori

Tra poco più di 48 ore comincerà l’edizione numero 104 delle Tre Valli Varesine, uno degli ultimi appuntamenti della stagione 2025 di ciclismo. Sarà un appuntamento molto importante, considerato anche un parterre d’eccezione. Tra le vie lombarde ci sarà infatti anche Tadej Pogacar che, nelle scorse ore, ha confermato la sua partecipazione. Vediamo nel dettaglio il percorso (rinnovato) della corsa, che prevede una lunghezza di 200.3 km con partenza da Busto Arsizio ed arrivo a Varese. TRE VALLI VARESINE 2025: PERCORSO AI RAGGI X. Lungo il tracciato, i corridori affronteranno appunto le tre valli di Valcuvia, Valganna e Valceresio. 🔗 Leggi su Oasport.it

