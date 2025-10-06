Tre Superlune nell’autunno 2025 quando cadono e perché il fenomeno si ripete

Roma, 6 ottobre 2025 – Nel cielo dell’autunno 2025 la Luna sarà protagonista assoluta. A partire dalla notte del 7 ottobre, il nostro satellite apparirà più grande e luminoso del solito: sarà una Superluna, la prima di una serie di tre pleniluni consecutivi che proseguiranno il 5 novembre e il 4 dicembre. Non è un evento eccezionale, ma sempre suggestivo. Durante queste notti la Luna raggiungerà la fase piena in prossimità del perigeo, il punto dell’orbita in cui si trova più vicina alla Terra. Il risultato è un disco più imponente, capace di brillare fino al 15% in più rispetto a una luna piena media. 🔗 Leggi su Quotidiano.net