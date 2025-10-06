Tre milioni per potenziare la rete idrica e fognaria di Altamura | Aqp investe nell’area industriale

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’impegno di Acquedotto Pugliese (Aqp) per lo sviluppo e la sostenibilità del territorio di Altamura, con una serie di interventi mirati ad ampliare il servizio idrico e fognario, migliorare l’efficienza delle reti e promuovere il riuso delle acque depurate.Un nuovo progetto, dal valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milioni - potenziare

Nidi e scuole d'infanzia, altri 26 milioni di euro da distribuire tra Comuni e Unioni per potenziare i servizi

Olitalia in crescita, a Forlì prodotti oltre 96 milioni di litri di olio: piano di 30 milioni per potenziare lo stabilimento

Valditara firma il decreto di 130 milioni per potenziare i laboratori degli ITS Academy

tre milioni potenziare reteBenevento lancia “EmpowerNet”: progetto da oltre 2,6 milioni per un nuovo welfare di comunità - Il Comune di Benevento ha dato il via a “EmpowerNet: potenziare e innovare servizi e reti sociali”, un ambizioso progetto finanziato con oltre 2,6 milioni di euro per rafforzare l’inclusione sociale i ... Da ntr24.tv

Altri 55 milioni per potenziare la rete di centri per le famiglie - Un nuovo bando da 55 milioni finanzia il potenziamento della rete di Centri per la famiglia che già può contare su circa 650 presidi attivi sul territorio nazionale. Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Milioni Potenziare Rete