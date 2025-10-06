Esistono piatti che racchiudono in sé l’essenza di una filosofia culinaria. Gli spaghetti al cipollotto firmati da Aimo Moroni, Alessandro Negrini e Fabio Pisani del leggendario ristorante Aimo e Nadia rappresentano proprio questo: la capacità di esaltare ingredienti semplici attraverso una tecnica impeccabile e un rispetto profondo per la materia prima. Qualcuno ha definito questo primo come la madre di tutti i piatti di pasta secca dell’alta cucina italiana. E allora non c’è niente di meglio che parlarne per celebrare la scomparsa di Moroni. Questa ricetta, che potrebbe sembrare a prima vista un semplice piatto di pasta, nasconde in realtà tutti i segreti della grande cucina italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tre ingredienti per un capolavoro: come si fanno gli spaghetti al cipollotto di Aimo e Nadia (la cena perfetta)