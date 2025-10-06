Tre film in proiezione al Cinema Cittadella degli artisti Molfetta

Tre film italiani apprezzati nell’ultima edizione dei festival cinematografici di Cannes e di Venezia arrivano alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Dal 7 al 30 ottobre prosegue la rassegna di cinema Cine Cittadella al laboratorio urbano, con doppia proiezione alle 18.30 e alle 20.45.Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

