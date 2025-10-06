Trattamento Albanese Dopo il sindaco di Reggio Emilia tocca a Segre e ai giornalisti

Ilfoglio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese è spietata, soprattutto nei confronti di chi le dà un palco e un microfono.  Era capitato al sindaco di. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trattamento albanese dopo il sindaco di reggio emilia tocca a segre e ai giornalisti

© Ilfoglio.it - Trattamento Albanese. Dopo il sindaco di Reggio Emilia, tocca a Segre e ai giornalisti

In questa notizia si parla di: trattamento - albanese

trattamento albanese dopo sindacoTrattamento Albanese. Dopo il sindaco di Reggio Emilia, tocca a Segre e ai giornalisti - Al sentire il nome della senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, la relatrice dell’Onu per i territori palestinesi occupati si è risentita e se n’è andata. Secondo ilfoglio.it

Francesca Albanese lascia InOnda dopo citazione Liliana Segre/ Video lite sul genocidio Gaza: caos a sinistra - Relatrice ONUE Francesca Albanese stizzita lascia gli studi di InOnda dopo la citazione di Liliana Segre sul genocidio: video, ecco cos'è successo ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Trattamento Albanese Dopo Sindaco