trasporto alunni disabili contributi dal comune di cascina

Cascina, lunedì 6 ottobre 2025 - Sono stati prorogati i termini per la concessione di contributi per alunni con disabilità dai 3 ai 14 anni. La scadenza è stata portata al 31 ottobre 2025 alle 12. Il contributo è destinato ai nuclei familiari che organizzano in autonomia il trasporto verso le scuole. “È un segno di attenzione e vicinanza – dichiara Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – da parte della nostra amministrazione, che riconosce il valore dell’autonomia organizzativa delle famiglie e si impegna a sostenerla con una misura concreta”. Possono quindi far domanda quei nuclei che gestiscono autonomamente l’accompagnamento dei figli a scuola e quindi non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune né del servizio di trasporto sociale effettuato dalla Società della Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

