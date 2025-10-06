Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre 2025. Questi gli orari delle ultime corse passeggeri previste. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La petizione contro la linea blu del tram è stata portata al ministero dei Trasporti

Treni regionali sulla linea ad Alta Velocità Roma-Firenze: l’Autorità dei trasporti tratta con Rfi e Trenitalia

Giubileo dei giovani, trasporti potenziati anche sulla linea Fl6 Roma-Cassino

CORSA linea 4 - CORSA BIS viale dei Tigli Sono stati pubblicati i nuovi orari https://www.amsc.it/tra.../trasporti-urbani-linea-4-feriale/ https://www.amsc.it/.../corse-studenti-liceo-viale-dei.../ Vai su Facebook

Metro Linea 1, giovedì 2 ottobre chiusura anticipata al pubblico: gli orari delle ultime corse - Anm informa che giovedì 2 ottobre 2025, per attività di verifica e manutenzione in linea, si procederà alla chiusura anticipata al pubblico della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Secondo napolitoday.it

Sciopero trasporti, linea 1 e 6 metro Napoli in servizio - Servizio regolare per la linea 1 e linea 6 della metropolitana, stessa situazione per le funicolari, molti treni cancellati per la linea 2 gestita dalle Ferrovie e della Circumvesuviana. Scrive ansa.it