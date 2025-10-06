Trapani prelievo multiorgano da una giovane donna | organi destinati a Palermo e Reggio Calabria

Feedpress.me | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prelievo del cuore all’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, il primo dal 2017, è stato effettuato questa mattina, nel corso del secondo prelievo multiorgano del 2025 per l’Asp di Trapani. A operare è stato team di cardiochirurghi provenienti da Bari. Il prelievo è stato effettuato su una giovane donna il cui decesso è stato accertato per morte encefalica conseguente a una gravissima emorragia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

trapani prelievo multiorgano da una giovane donna organi destinati a palermo e reggio calabria

© Feedpress.me - Trapani, prelievo multiorgano da una giovane donna: organi destinati a Palermo e Reggio Calabria

In questa notizia si parla di: trapani - prelievo

trapani prelievo multiorgano giovaneTrapani. Cuore, fegato e reni di una giovane donna salvano altre vite - Un prelievo del cuore all’ospedale Sant’Antonio Abate, il primo dal 2017, è stato effettuato questa mattina, nel corso del secondo prelievo multiorgano del 2025 per l’ASP di Trapani, prelevato da un ... Secondo tp24.it

Prelievo multiorgano al Sant'Antonio Abate di Trapani - Un prelievo multiorgano è stato effettuato la notte scorsa all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trapani Prelievo Multiorgano Giovane