Trapani prelievo multiorgano da una giovane donna | organi destinati a Palermo e Reggio Calabria
Un prelievo del cuore all’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, il primo dal 2017, è stato effettuato questa mattina, nel corso del secondo prelievo multiorgano del 2025 per l’Asp di Trapani. A operare è stato team di cardiochirurghi provenienti da Bari. Il prelievo è stato effettuato su una giovane donna il cui decesso è stato accertato per morte encefalica conseguente a una gravissima emorragia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
