Trapani-Giugliano 1-1 pareggio che vale oro | Nepi risponde al lampo iniziale di Ciuferri

Teleclubitalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giugliano interrompe la striscia negativa e conquista un punto pesantissimo al “Provinciale” di Trapani, impattando per 1-1 contro la formazione siciliana dopo tre sconfitte consecutive contro Salernitana, Cosenza e Sorrento. Un risultato importante non solo per la classifica — che vede i campani salire a 6 punti, raggiungendo momentaneamente il Sorrento — ma anche . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

trapani giugliano 1 1 pareggio che vale oro nepi risponde al lampo iniziale di ciuferri

© Teleclubitalia.it - Trapani-Giugliano 1-1, pareggio che vale oro: Nepi risponde al lampo iniziale di Ciuferri

In questa notizia si parla di: trapani - giugliano

Giugliano, punto d’oro a Trapani: il bomber Nepi risponde all’ex Ciuferri

trapani giugliano 1 1Diretta/ Trapani Giugliano (risultato finale 1-1): Ciuferri si mangia il 2-1! (5 ottobre 2025) - Diretta Trapani Giugliano streaming video tv, oggi 5 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. Da ilsussidiario.net

trapani giugliano 1 1Trapani-Giugliano 1-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Giugliano di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Trapani Giugliano 1 1