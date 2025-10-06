Trapani-Giugliano 1-1 pareggio che vale oro | Nepi risponde al lampo iniziale di Ciuferri
Il Giugliano interrompe la striscia negativa e conquista un punto pesantissimo al “Provinciale” di Trapani, impattando per 1-1 contro la formazione siciliana dopo tre sconfitte consecutive contro Salernitana, Cosenza e Sorrento. Un risultato importante non solo per la classifica — che vede i campani salire a 6 punti, raggiungendo momentaneamente il Sorrento — ma anche . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: trapani - giugliano
Giugliano, punto d’oro a Trapani: il bomber Nepi risponde all’ex Ciuferri
FC Trapani 1905. . Il commento del vice allenatore granata e del giocatore nel post partita di Trapani-Giugliano. #FCTrapani1905 #TrapaniGiugliano #SerieC Vai su Facebook
Derby da impazzire: la Salernitana batte la Cavese ed è sola in vetta - I granata vanno sotto, rimontano, subiscono il pari e poi chiudono 3-2. Casertana ko al Pinto col Casarano (0-3). Trapani-Giugliano 1-1 @OfficialUSS1919 @TgrRai - X Vai su X
Diretta/ Trapani Giugliano (risultato finale 1-1): Ciuferri si mangia il 2-1! (5 ottobre 2025) - Diretta Trapani Giugliano streaming video tv, oggi 5 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. Da ilsussidiario.net
Trapani-Giugliano 1-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Giugliano di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net