Transizione digitale delle imprese | la camera del futuro il progetto pluriennale della Camera di Commercio
Sarà presentata mercoledì prossimo, 8 ottobre, alle 10, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11) “La Camera del futuro”, il progetto pluriennale di trasformazione digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, realizzato in collaborazione con InfoCamere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Spici, via all’Officina digitale: un nuovo laboratorio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Fino a 10mila euro di contributi a fondo perduto: un aiuto per la transizione digitale ed energetica
Transizione digitale, oltre 900 mila euro per la provincia di Frosinone
#savethedate Mercoledì 8 ottobre ore 10:00 Presentazione del progetto "La Camera del FUTURO. La Camera di Commercio di Palermo Enna per la transizione digitale delle imprese", realizzato in collaborazione con InfoCamere. Durante l'incontro verranno
Servizi per l'innovazione - Bando Impresa Digitale Ancora aperto il bando di @regionetoscana per l'acquisizione di servizi innovativi per la transizione digitale delle imprese. Scopri di più https://regione.toscana.it/-/servizi-per-l-innovazione-bando-impres
“Camera del futuro”: a Palermo e Enna parte la trasformazione digitale della Camera di Commercio - È questo lo spirito di “Camera del futuro”, il progetto di trasformazione digitale avviato dalla Camera di C ... Da livesicilia.it
Imprese, diritti annuali +20% per finanziare tre progetti - 2028 chiesto l’aumento degli importi da versare Quasi 5 milioni a sostegno di transizione, turismo e internazionalizzazione ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it