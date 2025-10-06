Transgender e nuova identità a scuola | cos’è e come funziona la carriera alias
Nel mondo della scuola abruzzese, l’attivazione della carriera alias rappresenta un banco di prova cruciale per la capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni di studenti e studentesse transgender. La carriera alias è una misura semplice, ma dal forte impatto: consente a studenti in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: transgender - nuova
Nuovo attacco sul tema dei diritti delle donne transgender da parte della scrittrice di «Harry Potter» J. K. Rowling, questa volta diretto all'attrice Emma Watson, la cui carriera cinematografica è partita proprio dalla saga del maghetto, vestendo i panni di Hermio Vai su Facebook
Albino, inaugurata la nuova scuola dell'infanzia - Inaugurazione ufficiale della Scuola dell'infanzia di via Pittori Marinoni da parte dell'Amministrazione comunale di Albino e dell'Istituto Comprensivo Statale "Gioele Scolari", alla presenza anche ... Riporta ecodibergamo.it
La nuova scuola di Cintolese. L’area individuata in via La Sina: "Il Comune comprerà il terreno" - Confermato dall’amministrazione De Caro il terreno che era già stato individuato per la costruzione della nuova scuola a Cintolese. Scrive lanazione.it