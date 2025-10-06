Trampolino elastico Italia protagonista ad Antibes | tre semifinali e un record personale

Nessuna medaglia per gli azzurri nell’ultima tappa di FIG World Cup, ma arrivano piazzamenti di prestigio e il primato di Samuele Patisso Colonna. Si è chiuso ad Antibes (Francia) il circuito 2025 di FIG World Cup di Trampolino Elastico, con la sesta tappa stagionale dopo Baku, Riccione, Coimbra, Cottbus e Varna. Per l’Italia, guidata dal DTN Giuseppe Cocciaro, il bilancio è positivo nonostante l’assenza di medaglie, grazie a prestazioni convincenti e piazzamenti di valore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: trampolino - elastico

ACROFITNESS Dai 16 anni in su Vuoi mantenerti in forma ma la palestra e la monotonia degli allenamenti standard ti annoia? Questo è il corso giusto per te! Si tratta di un programma ad alta intensità che combina esercizi su trampolino elastico ed eserci Vai su Facebook

Trampolino elastico, l'Etruria conquista Milano - Pochi giorni fa a Milano si è svolta la Coppa Campioni di trampolino elastico e le atlete dell'Etruria sono riuscite a portare a casa tre medaglie Prato, 5 aprile 2025 - Si legge su lanazione.it

Trampolino elastico, poker di medaglie per l'Etruria a Fano - Nei giorni scorsi, a Fano si è svolto il campionato individuale di trampolino elastico e le ginnaste dell'Etruria sono riuscite a conquistare quattro medaglie Prato, 1 giugno 2025 - Si legge su lanazione.it