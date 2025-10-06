Traina a braccia cinque aerei storici da 3500 chili | l’ultima impresa di Alex Camera
Treviso, 6 ottobre 2025 - Un'altra straordinaria impresa per Alex Camera. L'atleta pordenonese specializzato in sport estremi ha conseguito un nuovo record mondiale nell'ambito del trascinamento di oggetti di particolare peso e dimensioni. Camera è riuscito infatti a trainare di forza, con l'aiuto di braccia e gambe, ben 5 aerei storici dal peso complessivo di 3500 chilo per 10 metri nel tempo di 10.74 secondi. Per battere questo nuovo record l'atleta ha scelto come cornice gli splendidi paesaggi verdi intorno a Nervesa della Battaglia (Tv), dove ha sede la fondazione dedicata all'aeronautica Jonathan Collection. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
