Trailers FilmFest 2025 | annunciate le giurie

La direzione artistica del Trailers FilmFest, formata da Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, è lieta di annunciare i nomi dei giurati che assegneranno i premi dei diversi concorsi per l'edizione 2025. La scelta è caduta su professionisti di ogni settore, che giudicheranno i finalisti in base ai parametri artistici, ma anche alla performance ottenuta dalla campagna di promozione. La giuria per il Premio al Miglior Trailer. Pedro Armocida. Eva Carducci. Flavio Natalia. Federico Pontiggia. Ilaria Ravarino. La giuria per il Pitch Trailer. Matilde Barbagallo.