Trailer di Gli Sporcelli | scopri il film online basato su Roald Dahl

annuncio del trailer ufficiale di “the twits”, il nuovo film d’animazione su netflix. Netflix ha presentato il trailer ufficiale di “The Twits”, un film in animazione diretto da Phil Johnston. L’opera si ispira al celebre romanzo per ragazzi “Gli Sporcelli”, scritto da Roald Dahl. La pellicola, che rappresenta il primo adattamento cinematografico dedicato a questi personaggi, sarà disponibile in streaming dal 17 ottobre 2025. Si tratta di un progetto che introduce nel mondo dell’animazione i personaggi più disgustosi e irriverenti creati dallo scrittore britannico. trama e protagonisti principali del film d’animazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

