Tragedia sulla Statale 16 | Famiglia Travolta all’Uscita dal Ristorante Muore un Padre L’Investitore in Fuga si è Costituito

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, l'incidente è avvenuto mentre la famiglia, originaria di San Benedetto del Tronto ma residente ad Acquaviva Picena, stava lasciando il parcheggio di un ristorante locale per fare ritorno a casa. La loro auto, appena immessa sulla carreggiata, è stata centrata in pieno da una Mercedes Classe A che, secondo le prime testimonianze, sopraggiungeva a velocità elevata. L'impatto è stato di una violenza inaudita, non lasciando scampo al conducente. Immediato l'intervento dei soccorsi. Il personale del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco, ha lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte.