Tragedia a Pomigliano d’Arco | muore operaio ferito nell’esplosione di un’officina

L’incidente ha provocato anche feriti non gravi; i carabinieri indagano sulle cause dell’esplosione.. È deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio Vasile Bujac, 31 anni, di nazionalità moldava, rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Sin dal momento del ricovero, le sue condizioni erano apparse critiche. Sulla salma sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause della morte. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due operai, fortunatamente non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata dalla bombola di GPL di un veicolo in fase di demolizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it