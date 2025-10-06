Tragedia a Pomigliano d’Arco | muore operaio ferito nell’esplosione di un’officina

Puntomagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente ha provocato anche feriti non gravi; i carabinieri indagano sulle cause dell’esplosione.. È deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio Vasile Bujac, 31 anni, di nazionalità moldava, rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Sin dal momento del ricovero, le sue condizioni erano apparse critiche. Sulla salma sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause della morte. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due operai, fortunatamente non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata dalla bombola di GPL di un veicolo in fase di demolizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - pomigliano

Pomigliano, rissa finita in tragedia: 51enne ucciso a calci e pugni

tragedia pomigliano d8217arco muoreTragedia a Pomigliano d’Arco: muore l’operaio ferito nell’esplosione dell’officina Motortecno - Non ce l’ha fatta Vasile Bujac, l’operaio di origine moldava rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta ieri all’interno dell’officina di ... marigliano.net scrive

Tragedia en Pomigliano: Explosión en Centro de Autodesguace - El estruendo de una tremenda explosión sacudió la ciudad de las grandes fábricas de Pomigliano. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Pomigliano D8217arco Muore