Tragedia a Formia | malore mentre lavora muore un operatore ecologico

Tragedia a Formia dove un operatore ecologico di 50 anni è morto questa mattina mentre stava lavorando. Il dramma in pieno centro, nei pressi di via Rubino, quando l’uomo è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato nel proprio servizio sul territorio comunale.Appena lanciato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - formia

