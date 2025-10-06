La piazza ha accolto con entusiasmo e applausi il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, che ieri è intervenuto in piazza del Comune a sostegno dei candidati della Lega alle regionali. E come sempre non sono mancate le contestazioni. Vannacci è partito dai problemi di Prato per arrivare a questioni più di interesse regionale ma che comunque si ripercuotono sulla vita dei cittadini di qualsiasi città. "Prato - ha detto Vannacci - al momento è messa male perché è commissariata e le motivazioni sono note. E’ il momento di dare una svolta perché ci troviamo davanti a proposte che non possiamo condividere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Traffico, sanità, sicurezza. Vannacci fa tappa in città