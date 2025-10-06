Traffico Roma del 06-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna tra Bufalotta via Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma vicino e La Romanina anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale e corre da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altri file da via Tiburtina a viale Castrense lavori di notte fino al 11 ottobre su Viale del Muro Torto chiuso tra le 22 e le 6 da Piazzale Flaminio in direzione Piazza Fiume chiusi Di conseguenza anche piazzale Flaminio e via Luisa di Savoia Per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi fino al 8 dicembre stop a tutti i tre amici cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2385 14:19 il fermo Si rende necessario per sentire dei lavori la struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie ma per i dettagli di queste di Hulk notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
A Roma più di 100mila manifestanti. Traffico deviato sulla Tangenziale, applausi dalle finestre Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Traffico Roma del 06-10-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma Bentrovati a sud della capitale sulla diramazione code per incidente tra Monte Porzio Catone la barriera in direzione del raccordo anulare ... Lo riporta romadailynews.it
Sciopero 10 ottobre, Roma in tilt: mezzi coinvolti e orari di garanzia - Scopri quali mezzi saranno coinvolti, le fasce di garanzia e l’impatto sui treni regionali. Riporta trend-online.com