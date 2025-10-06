Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna tra Bufalotta via Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma vicino e La Romanina anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale e corre da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altri file da via Tiburtina a viale Castrense lavori di notte fino al 11 ottobre su Viale del Muro Torto chiuso tra le 22 e le 6 da Piazzale Flaminio in direzione Piazza Fiume chiusi Di conseguenza anche piazzale Flaminio e via Luisa di Savoia Per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi fino al 8 dicembre stop a tutti i tre amici cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2385 14:19 il fermo Si rende necessario per sentire dei lavori la struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie ma per i dettagli di queste di Hulk notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-10-2025 ore 19:30