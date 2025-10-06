Traffico Roma del 06-10-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Bentrovati a sud della capitale sulla diramazione code per incidente tra Monte Porzio Catone la barriera in direzione del raccordo anulare e sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna causa dell'incendio di un veicolo da via Flaminia a via Trionfale proseguendo poi in carreggiata esterna per traffico code tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna Cassia bis veientane Salaria e poi tra Bufalotta e Prenestina cosa tratta in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare stessa situazione sul viadotto della Magliana da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altri file da via Tiburtina a viale Castrense Per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi è fino al 8 dicembre stop a tutti i tre amici cittadini ci riferiamo quindi Adeline 2385 14:19 fermo Si rende necessario per consentire dei lavori la struttura della sopraelevata dalla tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
