Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità difficoltà lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare a causa dell'incendio di un veicolo è chiusa la carreggiata all'altezza di via Trionfale Ci sono in coronamenti a partire da via Flaminia su viale delle Province per lavori fino al 10 di ottobre chiusura tra Piazza Bologna Piazzale delle Province in questa direzione possibili difficoltà nelle ore di traffico più intenso deviazioni anche per il trasporto pubblico lavori di notte fino al 11 ottobre viale del Muro Torto chiuso tra le 22 e le 6 da Piazzale Flaminio in direzione Piazza Fiume a Chiusi Di conseguenza anche piazzale Flaminio e via Luisa di Savoia Per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi al 8 dicembre stop a tutti i tre amici cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2385 14:19 il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata l'aria prospiciente il deposito Atac di via Prenestina disposte comunque data Che corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie e dopo il fermo di una settimana la linea C della metropolitana torna in servizio sull'intera tratta il prossimo fine settimana quindi sabato 11 domenica 12 ottobre Tuttavia per la metro C è in programma un nuovo stop https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-10-2025 ore 16:30