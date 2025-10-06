Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino al 7 dicembre stop forzato sulla rete tranviaria per Lasciare spazio ai lavori Anas sul tratto sopraelevato della tangenziale est previsto per le linee 2358 14:19 un servizio sostitutivo su Boss totalmente gratuito ritorno alla normalità temporaneo per la linea C della metropolitana da oggi il servizio è nuovamente regolare fino a venerdì quindi non sarà attivo il servizio sostitutivo di bus sabato e domenica invece la terza sotterranea sarà di nuovo chiusa per l'intera al saranno quindi attive in superficie le linee bus mcmi-iii con i consueti orari venerdì la rete Atac sarà a rischio a causa di due scioperi di 24 4 ore complessivamente il servizio sarà a rischio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio dettagli su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-10-2025 ore 14:30