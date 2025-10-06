Traffico Roma del 06-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ritorno alla normalità temporaneo per la linea C della metropolitana da oggi il servizio è di nuovo regolare fino a venerdì non sarà attivo il servizio sostitutivo sul bus sabato e domenica c'è la terza sotterranea sarà di nuovo chiusa per tutta la durata del servizio e saranno nuovamente in strada gli viene bus MC2 MC3 con i consueti orari dalla 13 ottobre infine servizio sarà di nuovo regolare il servizio dei bus sostitutivi Sara quindi sospeso da oggi è fino al 7 dicembre stop forzato sulla rete tranviaria della città per Lasciare spazio ai lavori Anas sul tratto ho prelevato della tangenziale est previsto per le linee 2358 14:19 un servizio sostitutivo sul bus totalmente gratuito dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

