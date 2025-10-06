Traffico Roma del 06-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Buongiorno decisamente trafficato in queste ore il raccordo anulare dove per traffico molto intenso abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra l'ospedale Sant'Andrea la Salaria partire dal bivio con la Roma Firenze fino alla Tiburtina altre cose sempre in interna dalla Casilina all'uscita Ardeatina in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti uscite Salaria Aurelia e Roma Fiumicino da qui rallentamenti con code a tratti fino allo svincolo per La via Tiburtina sempre per traffico intenso ci sono quelle sulla Aurelia da Malagrotta a Piazza Irnerio cosa Sulla casse sulla Flaminia rispettivamente tral Olgiate Tomba di Nerone da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria incolonnamenti da Fidene a Villa Ada permangono code sul tratto urbano di Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino o rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est ed a Parco de' Medici alla zona dell'EUR in tangenziale coda tratti dalla stazione Tiburtina fino all'uscita però li campi sportivi quindi dello Stadio Olimpico ma ci sono cose anche verso San Giovanni tra la Farnesina e Tor di Quinto e dalla stazione Tiburtina a viale Castrense sulla Pontina cosa tratti da Pomezia alla zona dell'Euro situazione per certi versi analoga sulla via Appia dove ci sono code a tratti a partire da Albano Laziale fino alle Capannelle trasporto pubblico da oggi è fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della tangenziale nell'area prospiciente il deposito Atac via Prenestina maggiori informazioni su queste altre notizie sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

