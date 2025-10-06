Luceverde Roma Buongiorno ben trovati sul raccordo anulare per traffico intenso abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti a tratti tra la samaria è uscita Trionfale Ottavia e poi tra Boccea e Aurelia sempre in esterna e rallentamenti con code tra le uscite Prenestina e Tiburtina ancora per traffico intenso sulla sedia code da Malagrotta Piazza Irnerio code a tratti sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente Travel Olgiate Tomba di Nerone da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria ancora una menti da Fidene a Villa Ada code sulla tratto Urbano della Roma L'Aquila da Settecamini alla tangenziale e poi in tangenziale code a tratti dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Priori Campi Sportivi coni anche verso San Giovanni da Porta Maggiore a viale Castrense nel quadrante Sud sulla Pontina Ci sono code a tratti da Pomezia alla zona dell'EUR torniamo ora di trasporto pubblico perché da oggi per lavori alla struttura della tangenziale nell'aria Pro il deposito Atac via Prenestina Fermi tutti i tram cittadini disposte Quindi da Atac corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie il servizio dei tram era in funzione il 8 dicembre maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-10-2025 ore 07:30