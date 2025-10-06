Traffico Lazio del 06-10-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio dentro va Ti sulla diramazione di Roma Sud code per incidente tra Monte Porzio Catone la barriera in direzione del raccordo anulare restiamo a Roma ci sono problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare a Causa dell' incendio di un veicolo chiusa la corsia all'altezza di via Trionfale Ci sono incolonnamenti a partire da via Flaminia restiamo sul Raccordo Anulare coda tratti per traffico in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina è in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina coda tratti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare lavori in programma questa notte sulla A24 Roma Teramo a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo la riapertura è prevista per le 5 di domani mattina inoltre tra le 22 e le 6 chiusura anche della diramazione di Roma nord tra il casello di Fiano Romano e il bivio per l'auto sole Roma Firenze con lo stesso orario sulla diramazione di Roma Sud chiusa all'immissione sull'autosole per chi dà deve proseguire verso Napoli bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

