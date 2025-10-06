Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a causa del traffico intenso Data l'ora di punta abbiamo rallentamenti concludi sull'intero percorso del raccordo anulare da registrare un incidente poi lungo la carreggiata esterna tra l'uscita ospedale Sant'Andrea Trionfale Ottavia in direzione Aurelia traffico intenso e code su tutte le consolari entrata in città e sulla tangenziale nelle due direzioni di marcia permangono cose poi sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e sulla roma-fiumicino rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est da Parco de' Medici alla zona dell'EUR nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente con disagi nella zona di Corviale Ci sono code sulla Portuense all'altezza di via del Ponte Pisano problemi anche in via Flaminia per un incidente avvenuto all'altezza di via Cesare Fracassini trasporto pubblico da oggi è fino al 8 stop tutti i tram cittadini il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata nell'area prospiciente il deposito Atac di via Prenestina disposte da Atac corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie e dopo il fermo di una settimana la linea C della metropolitana torna in servizio sull'intera tratta il prossimo fine settimana sabato 11 e domenica 12 ottobre Tuttavia per la metro C è in programma un nuovo stop forti ritardi infine sul alta velocità Roma Napoli a causa di un problema tecnico alla linea stando a quanto riportato da rete ferroviaria italiana la situazione in graduale ripresa https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-10-2025 ore 09:30