Traffico internazionale di droga maxi blitz in sei regioni italiane

Repubblica.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'operazione "Termine" parte da Cagliari e riguarda tutta la Sardegna ma anche Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto e Marche: 71 misure cautelari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Droga, traffico internazionale con epicentro in Sardegna: maxi blitz - L'indagine è dei militari del Comando provinciale di Cagliari ma riguarda diverse regioni italiane.

Operazione "Termine", maxi blitz contro il narcotraffico internazionale: 71 misure

