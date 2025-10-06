Le Fiamme gialle di Prato, dopo accurate indagini, hanno rilevato un giro illegale di compravendita di automobili provenienti dalla Germania vendute a prezzi concorrenziali grazie a prestanome e società fittizie che permettevano l'evasione dell'Iva. Sequestrati, oltre alle supercar, terreni, immobili e altri beni di lusso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Traffico di auto di lusso: la GdF scopre un illecito da 43 milioni