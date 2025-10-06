Traffico di auto di lusso | la GdF scopre un illecito da 43 milioni
Le Fiamme gialle di Prato, dopo accurate indagini, hanno rilevato un giro illegale di compravendita di automobili provenienti dalla Germania vendute a prezzi concorrenziali grazie a prestanome e società fittizie che permettevano l'evasione dell'Iva. Sequestrati, oltre alle supercar, terreni, immobili e altri beni di lusso. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: traffico - auto
Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito
La tecnologia contro il caos sul ponte San Michele di Paderno: arriva Orione e regolerà il traffico in base al flusso di auto
Nodo-traffico irrisolto, auto incolonnate: quasi 11 minuti per percorrere un km
SS16, INCIDENTE A MONOPOLI Auto in testacoda. Traffico regolato dai Carabinieri. Tutti i dettagli https://www.monopolitimes.com/2025/10/05/incidente-monopoli-ss16-testacoda/ ?#Monopoli #IncidenteSS16 #Testacoda Vai su Facebook
Il progetto Ponte sullo Stretto (appalto WeBuild) è vecchio di 19 anni. Il costo di 13,5 mld è fra 4 e 32 volte sopra quello di ponti simili nel mondo. Il piano di ammortamento a 30 anni riuscirebbe solo se il traffico auto decuplicasse dall'anno uno... - X Vai su X
Maxi frode da 43 milioni di euro su import auto di lusso scoperta dalla Gdf di Prato - Scoperta dalla guardia di finanza di Prato una frode da circa 43 milioni di euro, in merito alla vendita di auto di lusso di origine tedesca. Da gonews.it
Ferrari, Porsche e Lamborghini, traffico di auto di lusso sgominato a Prato - Il sistema evasivo avrebbe generato un profitto illecito di circa 43 milioni di euro, attraverso un articolato schema di elusione dell'Iva ... Secondo msn.com