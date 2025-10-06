Traffico di auto di lusso | la GdF scopre un illecito da 43 milioni

Le Fiamme gialle di Prato, dopo accurate indagini, hanno rilevato un giro illegale di compravendita di automobili provenienti dalla Germania vendute a prezzi concorrenziali grazie a prestanome e società fittizie che permettevano l'evasione dell'Iva. Sequestrati, oltre alle supercar, terreni, immobili e altri beni di lusso. 🔗 Leggi su Laverita.info

traffico auto lusso gdfMaxi frode da 43 milioni di euro su import auto di lusso scoperta dalla Gdf di Prato - Scoperta dalla guardia di finanza di Prato una frode da circa 43 milioni di euro, in merito alla vendita di auto di lusso di origine tedesca. Da gonews.it

traffico auto lusso gdfFerrari, Porsche e Lamborghini, traffico di auto di lusso sgominato a Prato - Il sistema evasivo  avrebbe generato un profitto illecito di circa 43 milioni di euro,  attraverso un articolato schema di elusione dell'Iva ... Secondo msn.com

