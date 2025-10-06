la nuova stagione di tradimento: rivelazioni, conflitti e colpi di scena. La serie televisiva turca Tradimento torna in prima serata su Canale 5 con una seconda stagione ricca di tensioni, segreti e confronti. Gli episodi in programmazione portano alla luce drammi familiari complessi, rivelazioni sorprendenti e gesti estremi che coinvolgono i protagonisti principali, creando un intreccio narrativo sempre più avvincente. scoperte sconvolgenti e segreti nascosti. Nella prima delle tre nuove puntate trasmesse, si assiste a una confessione importante: Kadriye decide di svelare pubblicamente la sua relazione con Tahir Dicleli, rivelando anche il passato tormentato che la lega a Sezai. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tradimento 2, kadriye svela segreti a guzide e tensione tra le famiglie