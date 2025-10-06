di Iacopo Nathan PISA Quando il più bel suono del pomeriggio è il triplice fischio dell’arbitro, vuol dire che è andato tutto male. E potrebbe essere riassunta così la trasferta bolognese per il Pisa, che nonostante un buon avvio è finito per naufragare davanti alle maree offensive dei giocatori di Italiano, che hanno avuto modo di imperversare in lungo e in largo. Partiamo dalle cose positive, per cercare di vedere qualcosa nel famigerato bicchiere, che dopo una sconfitta per 0-4 potrebbe essere anche decisamente vuoto. L’avvio dei ragazzi di Gilardino è stato, almeno, positivo, si è vista la solita impostazione dei nerazzurri, fatta di gamba, grinta, pressing e verticalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tracollo nerazzurro contro il Bologna, è 4-0. Batosta per i ragazzi di Gilardino al Dall'Ara