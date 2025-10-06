Tra sfumature di marrone blu e viola gli intramontabili corduroy pants tornano a dettare tendenza Da mattina a sera

R itorno al futuro. Uno degli aggettivi più utilizzati per descrivere la moda e il suo funzionamento è “ciclico”. Ogni tendenza, insomma, è destinata a sbocciare, sparire dai radar per poi tornare infine nuovamente in pompa magna. Nei prossimi mesi, questo sarà il destino dei pantaloni in velluto a coste. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Simbolo indiscusso degli anni Settanta, sinonimo naturale della stagione fredda, nell’ Autunno 2025 i cosiddetti corduroy pants si rivelano più glamour che mai. Il merito è di silhouette sofisticate e donanti, così come di sfumature ricercate ed eleganti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra sfumature di marrone, blu e viola, gli intramontabili corduroy pants tornano a dettare tendenza. Da mattina a sera

