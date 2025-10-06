Tra pena e dignità nel carcere di Bellizzi Irpino | Non può accogliere tutto il disagio sociale
A Bellizzi Irpino, nel carcere che accoglie uomini e donne di mezza Campania, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello è tornato a guardare da vicino una realtà che troppo spesso resta ai margini del dibattito pubblico. Con lui c’erano l’avvocato Alessandro Gargiulo, membro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: pena - dignit
Cinema e giornalismo in carcere: dignità e speranza. “Reggio Film Fest” ad Arghillà: rigore e certezza della pena ma no all’esistenza sospesa. Leggi tutto su Giornalisti Italia: https://giornalistitalia.it/cinema-e-giornalismo-in-carcere-dignita-e-speranza/… - X Vai su X
Il mio intervento in #Parlamento sulla #TerraDeiFuochi. Chiediamo la certezza della pena per i crimini ambientali. Vai su Facebook
Pecorelli, pena ridotta. Liberato dal carcere dopo mesi da incubo - La Corte d’Appello di Giurisdizione Generale di Scutari in Albania ha dichiarato il 49enne non colpevole del reato di truffa, accogliendo la tesi difensiva e ... Da lanazione.it
Bellizzi Irpino, Francesca Pascale in visita al carcere: «Ora ridare dignità ai detenuti» - L'attivista per i diritti Francesca Pascale fa tappa nel carcere di Avellino per lanciare il suo appello alla politica: «Bisogna trovare subito soluzioni concrete per rendere ... Si legge su ilmattino.it