Tra Palco e Realtà fa il pieno di spettatori | sold out in piazza del Sagittario
Bergamo. Sold out in piazza del Sagittario a ChorusLife per «Tra Palco e Realtà – Il Tour»: oltre 500 spettatori hanno infatti assistito ieri all’unica tappa bergamasca del varietà contemporaneo che mette insieme intrattenimento ed emozione. In 90 minuti a ritmo serrato, in stile televisivo, la serata – condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa – ha alternato esibizioni di canto e danza a brevi racconti personali, con messaggi rivolti ai giovani e a chi coltiva un talento. In platea pubblico trasversale: molte bambine e ragazze (10–14 anni), fan dei ballerini, ma anche famiglie e adulti. Tra gli artisti presenti: Alberto Urso, Marco Carta, Silvia Salemi; i ballerini Pasquale La Rocca, Chanelle Anthony, Francesca Bosco, Christian Stefanelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
