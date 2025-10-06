Tra gennaio e agosto turisti su del 16,6% obiettivo 8 milioni entro fine anno | i numeri dell’Abruzzo al Ttg di Rimini

Nei primi otto mesi del 2025 la crescita delle presenze turistiche in Abruzzo è stata del 16,6% rispetto allo stesso periodo (gennaio-agosto) del 2024.  "Di questo passo non è lontano l'obiettivo degli 8 milioni di presenze a fine anno". Sono questi i numeri, riferiti dal sottosegretario con.

Regione e Camere di commercio al TTG di Rimini. Nel periodo gennaio/agosto 2025 +16,6% di presenze turistiche rispetto al 2024 - C'è l'Abruzzo al TTG di Rimini per l'edizione che si apre mercoledì 8 ottobre alla Fiera della città romagnola.

