Tra gennaio e agosto turisti su del 16,6% obiettivo 8 milioni entro fine anno | i numeri dell’Abruzzo al Ttg di Rimini

Nei primi otto mesi del 2025 la crescita delle presenze turistiche in Abruzzo è stata del 16,6% rispetto allo stesso periodo (gennaio-agosto) del 2024. “Di questo passo non è lontano l’obiettivo degli 8 milioni di presenze a fine anno”. Sono questi i numeri, riferiti dal sottosegretario con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: gennaio - agosto

Napoli, a fine agosto (o a gennaio 2026) potrebbe arrivare un attaccante del PSG? Dipenderà da Lukaku-Lucca

Napoli, tra fine agosto e gennaio potrebbe arrivare anche il terzo attaccante centrale?

Agerola cresce: presenze turistiche +7,5% da gennaio a metà agosto

Street food e botulismo: cosa sta succedendo davvero in Italia? Tra gennaio e agosto 2025 i NAS hanno ispezionato 86 strutture tra food truck, sagre e festival. Il risultato è allarmante: quasi la metà non era a norma. Parliamo di locali sporchi, conserve artigian Vai su Facebook

Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026, Casa Cavazzini ospita “Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur”. ? Biglietti in prevendita: https://bit.ly/Impressionismo_Modernit%C3%A0 - X Vai su X

Regione e Camere di commercio al TTG di Rimini. Nel periodo gennaio/agosto 2025 +16,6% di presenze turistiche rispetto al 2024 - C’è l’Abruzzo al TTG di Rimini per l’edizione che si apre mercoledì 8 ottobre alla Fiera della città romagnola. Si legge su regione.abruzzo.it

Turismo, in Abruzzo +16% di presenze tra gennaio e agosto - agosto 2025 sono aumentate del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024; il dato è trainato soprattutto dal turismo estero, in crescita di ol ... Da msn.com