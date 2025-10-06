Tra boschi e giardini botanici di Etna sud

"Etna e Dintorni" propone sabato 11 ottobre un' escursione con pranzo facoltativo tra boschi e Giardini botanici di Etna etnei. Il percorso conduce tra i boschi etnei a quota 1600 mt di altezza. Si tratta di antichissimi boschi dall'aspetto quasi "alpino" costituiti da pini larici e querce.

Nei miei giardini e nei paesaggi Betula pendula è un respiro, una colonna di luce che accoglie il vento. Con la sua corteccia chiara illumina i boschi, mentre i suoi rami flessuosi portano eleganza e leggerezza. Custode silenziosa delle stagioni Betula pendula

Parchi, orti botanici e giardini da visitare in autunno - Il Real Bosco di Capodimonte nasce come riserva di caccia che si estende a ridosso della reggia per circa 134 ettari con oltre 400 diverse specie vegetali impiantate nel corso di due secoli.

Giornate Fai all'aperto: giardini, boschi, orti botanici. Da Palazzo Moroni a Bergamo al Villaggio Pirelli a Milano - Sono questi i numeri dell'edizione speciale delle Giornate Fai dedicate al rapporto tra natura e cultura