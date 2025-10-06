CANESTRELLI 5 Chiude in ritardo il taglio di Cambiaghi nella prima rete rossoblu e sembra spesso in affanno di fronte alle folate avversarie. CARACCIOLO 5.5 Comanda a testa alta la difesa anche nella giornata più complicata dall’inizio del campionato. BONFANTI 5 Meglio in fase di appoggio alla manovra che in difesa, ed è tutto dire. Orsolini lo brucia nell’azione che scoperchia il match. ANGORI 5.5 Entra in campo a risultato compromesso. Bello il duello con Bernardeschi. VURAL 6 Fino a che la gara resta in equilibrio mette in mostra qualità nel palleggio e anche qualche idea interessante. CUADRADO 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tourè protagonista in negativo, male la difesa. Semper fa quel che può, Vural qualche guizzo