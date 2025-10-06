Tour sui Borbone | Maria Carolina la Favorita la real casina cinese e il patriarca del parco

Sabato 18 Ottobre alle ore 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita a Palermo.Si visiterà la Palazzina Cinese, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tour - borbone

Olly annuncia altre due date del suo tour "Il gran finale": il 30 giugno 2026 sarà in concerto a Roma, mentre, il 3 luglio 2026, il cantante ultimo vincitore del Festival di Sanremo, si esibirà davanti alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone. I biglietti sara Vai su Facebook

Tour sui Borbone: Maria Carolina, la Favorita, la real casina cinese e il patriarca del parco - Sabato 18 Ottobre alle ore 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita a Palermo. Lo riporta palermotoday.it

Tour sui Borbone a Palermo, Maria Carolina, la Favorita, il Real casino alla cinese e il patriarca del parco - 30, e per tutti i sabati del mese, appuntamento a Piazza Niscemi per un tour di 2 ore sulle orme dei Borbone, alla scoperta della Real Tenuta della Favorita, della prima ... Riporta palermotoday.it