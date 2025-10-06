Tour nelle fosse del formaggio

Cinque fosse custodite nel cuore del centro storico di Sogliano al Rubicone. Cinque realtà che, unite dall’amore per un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale, europeo e ormai mondiale, scelgono di raccontare insieme la loro storia. Sono imprese familiari, dove l’esperienza dei maestri si intreccia con l’energia delle nuove generazioni: un passaggio di saperi che mantiene viva la tradizione e allo stesso tempo la rinnova con idee e coraggio. Mentre il Comune e la Pro Loco sono al lavoro per preparare la 50a edizione della Fiera del Formaggio di Fossa DOP di Sogliano al Rubicone, il Comune e gli infossatori hanno presentato il calendario di "Fosse Aperte 2025", la rassegna di giornate dedicate alle suggestive sfossature del formaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

