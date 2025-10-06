Ieri sera Francesca Albanese è uscita dagli studi di La7 senza nemmeno salutare, in uno dei suoi rari interventi televisivi in formato dibattito. Dispiacere per Marianna Aprile (“No no Francesca!”) e immediata comprensione da parte dell’altro conduttore di “In onda” Luca Telese, anche lui reduce da un’uscita di scena avvenuta qualche ora prima sulla medesima rete, dopo aver sfiorato una rissa con Daniele Capezzone. “Era previsto, avrebbe dovuto lasciarci alle 9”, l’ha giustificata il giornalista. D’altronde l’agenda della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati è fittissima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tour Albanese. La relatrice Onu è in prima serata ogni giorno