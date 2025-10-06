Tour Albanese La relatrice Onu è in prima serata ogni giorno
Ieri sera Francesca Albanese è uscita dagli studi di La7 senza nemmeno salutare, in uno dei suoi rari interventi televisivi in formato dibattito. Dispiacere per Marianna Aprile (“No no Francesca!”) e immediata comprensione da parte dell’altro conduttore di “In onda” Luca Telese, anche lui reduce da un’uscita di scena avvenuta qualche ora prima sulla medesima rete, dopo aver sfiorato una rissa con Daniele Capezzone. “Era previsto, avrebbe dovuto lasciarci alle 9”, l’ha giustificata il giornalista. D’altronde l’agenda della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati è fittissima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: scatta la fuga e c’è Vincenzo Albanese
LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro in fuga con Vincenzo Albanese
LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la pioggia rende il finale imprevedibile! Albanese sempre tra i fuggitivi
Procede a gonfie vele il tour di “Barche di Sabbia”: SPEZZANO ALBANESE - Prosegue il tour letterario di Emanuele Armentano con la presentazione del suo libro “Barche di Sabbia - Reportage di un viaggio tra il deserto e il mare”. A quindici giorni dall’uscita Vai su Facebook
Dopo le polemiche cambia location l'incontro di domani con Francesca Albanese - Cambio di location, dopo le polemiche, per l'incontro previsto per domani alle 20 con la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese che nell'anniversario del 7 ottobre sarà a Genova. Lo riporta rainews.it