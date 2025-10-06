Totalmente sconcertante insensibile oltre ogni immaginazione | Meghan Markle pubblica un video nel luogo dell’incidente di Lady Diana scoppia la polemica

Un breve video per condividere con i suoi follower un momento glamour durante la Settimana della Moda di Parigi. Ma per Meghan Markle si è trasformato – come spesso accade – in un boomerang, scatenando un’ondata di critiche feroci e accuse di “ insensibilità ” nei confronti della memoria della principessa Diana. Nel filmato, pubblicato come Storia sul suo profilo Instagram da 4,2 milioni di follower, la Duchessa di Sussex si riprende dall’interno di una limousine in corsa di notte. La camera inquadra i suoi piedi sollevati, mentre fuori dal finestrino sfilano i ponti illuminati di Parigi, come il Pont Alexandre III e il Pont des Invalides. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

