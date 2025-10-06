Firenze, 6 ottobre 2025 – Giornate di sole, all’insegna di una forte escursione termica. Come ci spiegano i meteorologi del Lamma, i prossimi giorni saranno nella nostra regione saranno caratterizzati da una fase stabile, con alta pressione ben presente e ventilazione scarsa o del tutto assente. Condizioni che, oltre a garantire cieli sereni, possono però favorire l’accumulo di inquinanti in atmosfera, soprattutto nei centri urbani. Per domani, martedì 7 ottobre, sono attese situazioni favorevoli al fenomeno dell’’inversione termica’: l’aria fredda tenderà a ristagnare nei bassi strati, rendendo particolarmente rigide le temperature nelle vallate interne, nei fondovalli appenninici ma anche nell’aretino e nel Chianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, una settimana di alta pressione: notti fredde e giornate soleggiate, ma niente Ottobrata