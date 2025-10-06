Arezzo, 6 ottobre 2025 – « Toscana, Silli e Tanti in cerca di poltrone, di fatto fuori dal partito già da mesi dopo aver cercato invano di sabotarlo». Noi Moderati, Colucci e Briziarelli su uscita Silli e Tanti “L'ingresso di Giorgio Silli e di Lucia Tanti in Forza Italia era ampiamente annunciato e spiega perché negli ultimi mesi abbiano entrambi sistematicamente disertato, o addirittura boicottato, le iniziative del partito e cercato di impedire la presentazione stessa delle liste di Noi Moderati alle prossime elezioni regionali”. Lo scrivono in un comunicato Alessandro Colucci, responsabile nazionale organizzazione, Luca Briziarelli, vice responsabile nazionale organizzazione, I Coordinatori provinciali, gli eletti e i candidati di Noi Moderati in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

