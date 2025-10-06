Toscana al voto è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione
Firenze, 6 ottobre 2025 – È arrivato il giorno di ‘Scegli con La Nazione’, il grande evento-dibattito organizzato dal nostro quotidiano per mettere a confronto i tre candidati alla presidenza della Regione Toscana, in vista della tornata elettorale del 12 e 13 ottobre. Un momento cruciale per i cittadini, chiamati a scegliere chi occuperà lo scranno più alto di Palazzo Sacrati Strozzi per i prossimi cinque anni. Sanità, lavoro, sicurezza, ambiente, scuola, infrastrutture, turismo, sport e welfare: questi, e molti altri, i temi che animeranno il confronto pubblico, pensato come piattaforma diretta di ascolto e proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: toscana - voto
Toscana: Conte, 'voto online se in coalizione con Giani o no'
Regionali, Conte: “In Toscana la comunità M5s è lacerata, l’unico soluzione è il voto online”
Conte lancia il voto online in Toscana per decidere se appoggiare Giani
Toscana al voto domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della giunta. Si potrà votare domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. La nostra “Guida al voto” https://bit.ly/guidaalvot - X Vai su X
Mancano gli ultimi nove giorni di campagna elettorale prima del voto del 12 e 13 ottobre. La Toscana ha saputo affrontare cinque anni di sfide ed emergenze iniziate con la pandemia del 2020. L’autorevolezza, l’empatia e l’esperienza del Presidente Eugenio Vai su Facebook
Giani, 'se non c'è un election day Toscana al voto il 12/10' - "Se non c'è la volontà di trovare un giorno intermedio, un election day, su cui avevo dato la disponibilità, per noi rimane la data del 12 ottobre che prevede un decreto del presidente della Regione, ... Si legge su ansa.it
Toscana al voto il 12 ottobre, manca solo la formalizzazione - Firenze, 5 luglio 2025 – La Toscana andrà al voto per la Regione il 12 ottobre 2025 come ha già detto il presidente Eugenio Giani in un incontro pubblico all'assemblea di Confcooperative, nel quale ... Secondo lanazione.it