Toscana al voto è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione

Firenze, 6 ottobre 2025 – È arrivato il giorno di ‘Scegli con La Nazione’, il grande evento-dibattito organizzato dal nostro quotidiano per mettere a confronto i tre candidati alla presidenza della Regione Toscana, in vista della tornata elettorale del 12 e 13 ottobre. Un momento cruciale per i cittadini, chiamati a scegliere chi occuperà lo scranno più alto di Palazzo Sacrati Strozzi per i prossimi cinque anni. Sanità, lavoro, sicurezza, ambiente, scuola, infrastrutture, turismo, sport e welfare: questi, e molti altri, i temi che animeranno il confronto pubblico, pensato come piattaforma diretta di ascolto e proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

