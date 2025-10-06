Toscana 1,6 milioni per foreste ambiente e produzioni tipiche
Firenze, 6 ottobre 2025 - La Giunta toscana ha approvato la delibera che stanzia 1,6 milioni di euro del Praf (Piano regionale agricolo forestale) 2025 per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale toscano, oltre che per sostenere produzioni identitarie come funghi e tartufi. Le risorse finanzieranno, tra l'altro, lavori di miglioramento forestale e ambientale, attività di educazione alla raccolta dei prodotti del bosco e interventi per la tutela e promozione della tartuficoltura. Una parte significativa delle risorse sarà destinata anche al recupero e al rafforzamento delle pinete litoranee nell'ambito della Strategia forestale nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
