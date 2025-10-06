Torture nel carcere minorile | fra i 41 indagati due agenti di Formia Il giudice vuole ascoltare 33 vittime

Sono 41 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti e le presunte torture nel carcere minorile Beccaria di Milano. Tra di loro anche alcuni agenti della polizia penitenziaria e tra questi ultimi due sono di origini pontine. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: torture - carcere

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

Torture al carcere minorile Beccaria, sale a 42 il numero degli indagati

Beccaria, 42 indagati per violenze e torture nel carcere minorile

I 26 attivisti italiani arrestati in acque internazionali e rimpatriati raccontano maltrattamenti e torture "psicologiche" subite in carcere. Greta Thunberg sarebbe stata costretta "a baciare la bandiera israeliana". Lo Stato ebraico prima smentisce le violazioni, poi B Vai su Facebook

? Torture nel carcere Beccaria di Milano, il maxi incidente probatorio: le testimonianze di 33 ragazzi http://dlvr.it/TNQk3m #Tortura #CarcereBeccaria #Giustizia #Milano #DirittiUmani - X Vai su X

Torture nel carcere Beccaria di Milano, il maxi incidente probatorio: le testimonianze di 33 ragazzi - La prima udienza sarà il 30 ottobre e servirà per organizzare il calendario di quelle successive che andranno avanti mesi. Si legge su ilgiorno.it

Torture al carcere minorile Beccaria di Milano, gli indagati ora sono 42: tra loro anche ex direttori. «Non hanno impedito le violenze ma le hanno coperte» - Non hanno impedito le violenze — alcuni dei vertici dell’istituto e della polizia penitenziaria — «non esercitando i poteri di controllo, vigilanza, coordinamento». Riporta milano.corriere.it